Пандемия COVID-19: с 3 марта Словакия вводит комендантский час

В воскресенье, 28 февраля, правительство Словакии приняло решение ввести в стране с 3 марта комендантский час, а также обязать граждан носить в общественных помещениях респираторы, а не медицинские маски.

Как инфоомирует Цензор.НЕТ со ссылко на НВ, сообщает местное издание TA3.

Отмечается, что такие меры предприняты, чтобы обеспечить повышенную степень защиты от заражения коронавирусом.

Комендантский час будет действовать на всей территории страны с 20:00 до 1:00. В это время из дома можно будет выйти в случае поездки на работу или похода к врачу. Вместе с тем с 5:00 до 20:00 гражданам будет запрещено выходить из дома без уважительных причин, которые должны подтверждаться документами.

Учебные заведения пока продолжат работу, однако учеников начальных классов и воспитанников детских садов должны будут лично приводить родители, которые направляются на работу. Если родители работают "на удаленке" или вовсе безработные — их дети должны находиться дома.

С 8 марта в стране будет введено обязательное ношение респираторов в магазинах и общественном транспорте, а с 15 марта — их будет необходимо носить во всех общественных местах. Исключение сделано для детей — они и дальше могут пользоваться медицинскими масками.

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Новые ограничения будут действовать до 21 марта.

"Если к этому времени не будет достигнут положительный эффект, то в стране введут локдаун, подразумевающий закрытие предприятий и жесткие ограничения на передвижение", — говорится в сообщении.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 28 февраля в Словакии коронавирусом заразились 308 083 человека. 7 189 людей умерли от осложнений болезни.