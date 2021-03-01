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Сложившаяся в Республиканской партии ситуация может привести к ее "уничтожению", - Трамп

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Сложившаяся в Республиканской партии ситуация может привести к ее "уничтожению", - Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будет работать над тем, чтобы избрания добивались сильные, смелые и умные республиканские лидеры.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил, выступая на конференции в Орландо.

"Я объявляю, что буду активно работать над тем, чтобы избирались сильные, смелые и умные республиканские лидеры", - заявил Трамп.

Он отметил, что демократы в отличие от республиканцев держатся вместе. По его словам, сложившееся положение в Республиканской партии может привести к ее уничтожению.

"У нас не может быть лидеров, которые проявляют больше страсти к осуждению своих единомышленников-американцев, чем к противостоянию демократам, СМИ и радикалам, которые хотят превратить Америку в социалистическую страну", - подчеркнул Трамп.

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Топ комментарии

  • Oleksiy Tym
    Похоже, что чирвовый валет решит таки добить республиканцев.
  • Виктор Петрович d98bc8c1
    Какой идиот!
  • Иван Пупкин 2c075116
    Чтот напомнило - Есть путлер - есть кацапия, нет путлера - нет кацапии...... Чубчик скоро мемуары из федеральной тюрьмы писать будет, а не пукасть с гольф-поля....
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