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Житель Львова в соцсетях призывал к жестокому обращению с животными, полиция открыла уголовное производство

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Житель Львова в соцсетях призывал к жестокому обращению с животными, полиция открыла уголовное производство
Полиция открыла уголовное производство за призывы к жестокому обращению с животными в соцсетях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовщины.

27 февраля, во время мониторинга соцсетей, полицейские Львовщины обнаружили пост о том, что житель Львова распространяет публичные призывы к совершению деяний, имеющих признаки жестокого обращения с животными.

По факту дознаватели полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В то же время полицейские призывают граждан не быть равнодушными и сообщать о каждом известном им факте жестокого обращения с животным на оперативную линию "102".

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Топ комментарии

  • Юрій Ан
    Житель Львова, наверное вышел на улицу, после того, как растаял снег.
    Возникает дикое желание накормить всем этим хозяев этих животных и расстрелять вместе с четвероногими и двуногих.
  • Alisa Korovieva
    в чем суть вопроса - скромное молчание.Скорее всего стандартная проблема - свора собак третирует многоэтажку -- одни их кормят до отвала, другие во двор зайти боятся, в том числе и дети.
  • Владислав Изюмский
    Нужно ввести и добиться исполнения жесткого законодательства для владельцев домашних животных. Чтобы все собаки в обязательном порядке регистрировались, имели паспорта, делались регулярно все прививки, регистрировались случаи смерти и трупы захоранивались в специально отведенных местах. Тогда меньше б.удет брошенных животных и проблема с их жестоким обращением отпадет сама собой.
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