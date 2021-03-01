В Украине за сутки от COVID-19 умерли 68 человек, зафиксированы 4 285 новых случаев заражения, выздоровел 1 701 человек
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"4 285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 01 марта 2021 года. В частности, заболели 258 детей и 93 медработника.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 779 человек;
летальных случаев - 68;
выздоровел - 1 701 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 23 066 (в том числе методом ПЦР - 15 394, методом ИФА - 2 621, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5 051).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 352 134 человека;
выздоровели - 1 171 724 человека;
летальных случаев - 26 050;
проведено ПЦР-тестов - 6 921 573.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях", - рассказал Степанов.