В Украине за сутки от COVID-19 умерли 68 человек, зафиксированы 4 285 новых случаев заражения, выздоровел 1 701 человек

По состоянию на утро понедельника, 1 марта, выявлены 4 285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"4 285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 01 марта 2021 года. В частности, заболели 258 детей и 93 медработника.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 779 человек;

летальных случаев - 68;

выздоровел - 1 701 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 23 066 (в том числе методом ПЦР - 15 394, методом ИФА - 2 621, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5 051).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 352 134 человека;

выздоровели - 1 171 724 человека;

летальных случаев - 26 050;

проведено ПЦР-тестов - 6 921 573.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), ​​Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях", - рассказал Степанов.









