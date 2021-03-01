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Клиническое течение COVID-19 изменилось: доля молодых возросла, участились обострения, надо ожидать увеличение летальности, - Голубовская

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Клиническое течение COVID-19 изменилось: доля молодых возросла, участились обострения, надо ожидать увеличение летальности, - Голубовская
Клиническое течение коронавируса COVID-19 в 2021 году существенно изменилось.

Об этом сообщила ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам Голубовской, особенности течения коронавируса в 2021 году заключаются в следующем:

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  • доля молодых людей 30+ с тяжёлым течением заболевания заметно возросла;
  • участились случаи обострения процесса в остром периоде, что всегда утяжеляет течение и ухудшает прогноз;
  • информативность некоторых простых лабораторных показателей, например, СРБ, снизилась, т.е. имеет место отсутствие корреляции его низких значений с тяжестью течения болезни;
  • о традиционном нашем ожидании улучшения состояния с 14-16 дня болезни можно забыть, приблизительно у трети госпитализированных больных именно с этого времени или чуть раньше наступает ухудшение, иногда очень серьёзное;
  • резистентность к традиционным методам лечения.

Голубовская допускает, что речь может идти о новом штамме возбудителя заболевания. "Учитывая такие особенности, к сожалению, надо ожидать увеличение летальности, в т.ч. у молодых людей", - добавила она.

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Врачам она специалист посоветовала при ведении больных коронавирусом ориентироваться на клинику заболевания, а лабораторные показатели оценивать критически.

Клиническое течение COVID-19 изменилось: доля молодых возросла, участились обострения, надо ожидать увеличение летальности, - Голубовская 01
Клиническое течение COVID-19 изменилось: доля молодых возросла, участились обострения, надо ожидать увеличение летальности, - Голубовская 02

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    А, что по этому поводу скажут воришка-Степашка и его суикливый воришка-патрон, он же "мастер" спорта по борьбе с коронавирусом и мастер имитации игры пиписькой на рояле?
  • Олег Беляков 1ee72182
    она уже пролоббировала закупки ремдесевира - дорогущего препарата от ВИЧ, по 2 тыс грн за дозу, 20 тыс за курс лечения.
    Как она истерила полгода назад - капец, как слюной брызгала!

    а оказалось что ремдесевир до заднего прохода, о чем ВОЗ рассказала еще летом. Зато отлично помогает копеечный дексаметазон по 20 грн за упаковку. Ну откуда это знать целому профффессору из Богомольца, за такие копеечные препараты кто ей заплатит?
    а теперь - капитан очевидность - ах, глазки открылись, узнала какие симптомы у Ковида. Года не прошло.
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  • Василь Худотеплий
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