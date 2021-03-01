Двух сотрудников посольства Украины в Польше задержали за попытку вывезти на служебном автомобиле валюту, золото и сигареты, - Кулеба (обновлено)

Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем - их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Случай для МИД вопиющий. Убежден, важно выносить такие случаи наружу, делать их публичными. Надо сломать позорный подход "не выносить сор из избы". Его как раз надо выносить. Иначе будем жить в мусоре", - написал он.

Кулеба отметил, что во время его каденции на посту министра ведомство не будет замалчивать такие позорные случаи и тем более покрывать их фигурантов: "Поэтому я мгновенно принял три решения:

1. Обоих сотрудников я немедленно отозвал из долгосрочной загранкомандировки. Их работа в посольстве завершилась. В ближайшие пару часов все формальности по этому вопросу будут завершены.

2. Против обоих сотрудников начинаем дисциплинарное расследование в отношении выявленных фактов. Расследование будет тщательное и быстрое. Конечно, презумпцию невиновности никто не отменял. Но по результатам расследования я буду готов принимать любые решения.

3. МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами, от которых мы ожидаем быстрого и беспристрастного расследования и установления всех обстоятельств дела".

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"Коррупция есть повсюду, где есть люди. Разница лишь в том, терпят ее или нет. В МИД - нет. Я никогда не буду покрывать негодяев, которые думают, что могут использовать дипломатический статус не для служения государству и людям, а для личного незаконного обогащения.

Каждый из системы дипслужбы, независимо от рангов и должностей, кто будет бросать тень на украинскую дипломатию, будет ощущать на себе всю резкости моей реакции", - подчеркнул глава МИД.

Журналист Евгений Плинский в Facebook рассказал подробности "золотого" буса на Волыни.

"28.02, во время проведения обыска дипломатического т/с марки Мерседес-Спринтер номер W-083514 на посту "Ягодын", следователи ГБР выявили:



- 165 200 долларов США;

- 70 200 Евро;

- 11 600 злотых;

- 16.4 кг. золотых изделий;

187 ящиков сигарет "Life,Complimen".

Следственные действия продолжаются", - отметил Плинский