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В AstraZeneca анонсировали разработку нового поколения вакцины: препарат будет эффективен против мутировавших штаммов

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В AstraZeneca анонсировали разработку нового поколения вакцины: препарат будет эффективен против мутировавших штаммов
Фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом намерены к осени текущего года создать новое поколение вакцины, которая позволит бороться с новыми вариантами коронавируса.

Об этом сообщил исполнительный директор британского отделения компании Мене Пангалос в ходе брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы очень хотим попробовать сделать что-то к осени, то есть, уже в этом году", - сказал он, добавив, что график включает лабораторные работы, а также клинические исследования, необходимые для тестирования новых видов препарата.

"Когда у нас будет следующий вариант, все будут в курсе, и, надеюсь, он будет более простым", - отметил Пангалос.

В свою очередь директор Оксфордской вакцинной группы Эндрю Поллард сказал, что вакцина будет эффективно работать против британского варианта, который уже распространяется по всему миру.

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Топ комментарии

  • игор ємець
    Нам похрен,мы другие вакцины покупаем.
  • Vasilij VG
    Вряд ли. Клоуны на индийском шмурдяке больше украдут бабок.
  • Vedana
    Бізнес пішов вгору: можна щотри місяці нові штамики і вакцинки придумувати.
    Так всі будуть безкоштовними ? Тобто, уряди тепер змушені будуть віддавати кошти фармі лише на вакцинки замість соціальних програм для своїх громадян ?
    А населення повинно буде по скільки разів на рік щеплюватися ?
    Від кожного ж варіанту треба ?
    І паспорти щеплень ви на кожен штам заведете ?
    Чи все-таки піплу доведеться свої грошики викладати ?
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