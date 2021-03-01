Обострение на Донбассе не связано с санкциями против каналов Медведчука, - Гармаш

Украина готова к возможному ответу со стороны России на введенные санкции против Виктора Медведчука. В том числе и к силовому сценарию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич.

При этом представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш считает, что обострение на Донбассе началось еще до санкций и связано оно не конкретно с санкциями против близкого к Путину политика, а в целом с изменением позиции Украины к этому конфликту.

"Поэтому Россия и реагирует сейчас, пока еще неуклюже, потому что не может понять как себя вести, но реагирует. У русских на все один ответ, если они не слышат то, чего хотят, они бьют по морде. Сейчас пытаются это делать, а потом будут думать, правильно ли бьют и нужно было ли вообще бить", - объяснил Гармаш.

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