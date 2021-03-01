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В Украине от COVID-19 уже провакцинированы более 3 тыс. человек, - Минздрав

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В Украине от COVID-19 уже провакцинированы более 3 тыс. человек, - Минздрав
В Украине от COVID-19 провакцинированы более 3 тыс. чел., сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"За последнее время в Украине провакцинировали более 3 тыс. чел. Вакцинация проходит каскадным способом, то есть в ближайшей перспективе следует ожидать, что количество провакцинированных будет существенно возрастать",- сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом Кучер призвал украинцев не верить фейкам о вакцинации и получать информацию из надежных источников, в частности от Минздрава.

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Топ комментарии

  • Garinich
    Я за вкцинацію, але не цим шмурдяком. Зайшов подивився оф документ по цій так званій вакцині. Взаємодія з лікарскими засобами - не досліджена, строк імунітету після вакцини - не відомий. Не кажучи про те, що після відкриття багатообїемної вакцини після 6 годин її потрібно викидувати. Подім почитав висновки FDA по файзеру, модерні і ждонсону, там все описано і все вказанно. Лікарі наші не дурні, шоб цим лайном себе колоти.
  • Пан Телемон bc543dce
    "В Україні проти COVID-19 вже провакциновано понад 3 тис. осіб, - МОЗ" -такі самі вологі мріїї як і статистика котру вони строчать щоденно про смерті,тести і решту хрєнотєні.
    Ці ******** думають що писати можна все ,як у другому класі середньої школи, а насправді в такому віці (16+ ) наступає кримінальна відповідальність за фальсифікацію документів.
  • николай николаенко 598090f8
    Особенно умиляет наречие «уже».
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