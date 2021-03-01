Новости • Агрессия России против Украины, Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Россия может провести новый "референдум" в ОРДЛО для психологического давления на Украину, но мы на это не поведемся, - Гармаш

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Россия может провести новый "референдум" в ОРДЛО для психологического давления на Украину, но мы на это не поведемся, - Гармаш
России не нужен оккупированный Донбасс, ей нужно поддерживать его в подвешенном состоянии, чтобы использовать как инструмент против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Представитель ОРДО в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш предполагает, что "референдум" могут провести для легализации выборов в российскую Госдуму на оккупированной территории Донбасса, чтобы показать массовость.

"Теоретически могут провести и "референдум" о вхождении в Российскую Федерацию для психологического давления на Украину. Но это очень дешево, мы на это не поведемся", - отметил Гармаш.

В то же время, по словам Гармаша, Украина понимает, что РФ не нужен этот регион, ей нужно поддерживать его в подвешенном состоянии, чтобы использовать как инструмент против Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия намерена привлечь жителей оккупированного Донбасса к "голосованию" на "выборах" в Государственную думу в сентябре 2021 года. Украинская сторона призывает их не принимать участия в этом "голосовании".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обострение на Донбассе не связано с санкциями против каналов Медведчука, - Гармаш

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Топ комментарии

  • Lvbnhj
    Россия может провести новый "референдум" в ОРДЛО для психологического давления на Украину, но мы на это не поведемся, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4436 Россия может провести новый "референдум" в ОРДЛО для психологического давления на Украину, но мы на это не поведемся, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5051
  • Георгий Мокрицкий 2d2dca70
    Абсурд! Вы можете себе представить "референдум" в кацапии, проведенный Украиной???!!! Дикая комуно-фашистская недоимперия везде сует свой сопливый нос... Вон с Украины, дикая орда!
  • 5 копійок
    Росія може провести новий "референдум" в ОРДЛО для психологічного тиску на Україну, але ми на це не поведемося, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5780
    Домбасюри вже дореферендились до війни, нехай референдять далі.
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