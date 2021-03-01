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"Слуга народа" Завитневич об обострении на Донбассе: Эскалация повлечет новые санкции против России

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"Слуга народа" Завитневич об обострении на Донбассе: Эскалация повлечет новые санкции против России
Украинская власть готова к любым вариантам эскалации конфликта на Донбассе со стороны Российской Федерации. При этом глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич ("СН") считает, что эскалация для Москвы может оказаться слишком болезненной.

Об этом говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"ВСУ способны нас защитить и Украина не будет одна в противодействии России в случае эскалации на Донбассе или в Крыму. Весь мир нас поддерживает, думаю, что это также повлечет новые санкции против России, новые проблемы, наверное, будут у российских чиновников высшего звена. Цена такой эскалации будет для них болезненной", - сказал Завитневич.

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Топ комментарии

  • Zemer
    А какие новые санкции против "той стороны" введёт ЗЕторчёк? Ленка перестанет оплачивать коммуналку в Крыму
  • Валерия Ларченко b661826f
    Ну да,только нас в первые ,с начала войны,не пригласили на учения НАТО в Черноморском регионе -спасибо зекретину и всей вашей шобле... в НАТО знают,что вы слили операцию по захвату вагнеровцев
  • Aleksandr Cubik
    гы улыбнуло!!боюсь что ещё пол крыма прикупит!!(для ,,бати ЗЁ"стараться будет!!) "Слуга народа" Завитневич об обострении на Донбассе: Эскалация повлечет новые санкции против России - Цензор.НЕТ 7614 "Слуга народа" Завитневич об обострении на Донбассе: Эскалация повлечет новые санкции против России - Цензор.НЕТ 8747
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