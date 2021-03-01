"Доступная ипотека" под 7% стартовала. В Украине подписаны первые кредитные договоры, - Минфин

Сегодня, 1 февраля состоялась церемония подписания первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%". Выданы первые кредиты.

Соответствующая церемония состоялась во время всеукраинского форума "Украина 30", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Хочу поздравить счастливых обладателей квартир... Те, кто хочет улучшить свои жилищные условия, могут присоединиться к программе", - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Первый договор подписали семьи Лапченко и Максымюк.

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