"Доступная ипотека" под 7% стартовала. В Украине подписаны первые кредитные договоры, - Минфин
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Сегодня, 1 февраля состоялась церемония подписания первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%". Выданы первые кредиты.
Соответствующая церемония состоялась во время всеукраинского форума "Украина 30", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Хочу поздравить счастливых обладателей квартир... Те, кто хочет улучшить свои жилищные условия, могут присоединиться к программе", - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Первый договор подписали семьи Лапченко и Максымюк.