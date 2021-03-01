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"Доступная ипотека" под 7% стартовала. В Украине подписаны первые кредитные договоры, - Минфин

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"Доступная ипотека" под 7% стартовала. В Украине подписаны первые кредитные договоры, - Минфин
Сегодня, 1 февраля состоялась церемония подписания первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%". Выданы первые кредиты.

Соответствующая церемония состоялась во время всеукраинского форума "Украина 30", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Хочу поздравить счастливых обладателей квартир... Те, кто хочет улучшить свои жилищные условия, могут присоединиться к программе", - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Первый договор подписали семьи Лапченко и Максымюк.

Читайте также: Первый кредит по программе "Доступная ипотека" будет выдан в начале марта, - Минфин

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Топ комментарии

  • Стрелок
    читал я про эту ипотеку
    там столько условий - мама не горюй
    1. стоять в очереди на жилье (уже смешно)
    2. иметь определенный доход на семью (около 70000)
    3. не иметь жилья или быть прописанным где то и площади мало
    4. молодая семья
    5. договор заключается на полный процент. государство из фонда (как на дороги наверно) компенсирует банкам часть процентов. НО кроме процентов по телу кредита (часть которых компенсируется) есть другие платежи от полной суммы - например страховки
    6. минимальный первый взнос 10-20 % от суммы
  • jklpqrs
    Ну что ж, счастливые обладатели квартир, связавшись с прохиндеями вы сделали свой выбор. Не забудьте купить палатки, пока есть свободные ресурсы. Будет забавно глядеть на то, как вы в них будете ночевать под ОП с требованием вернуть с трудом нажитое.
  • Марина Лисицкая
    Дополню
    7.Ограничение по площади 50 кв.м на двоих плюс 20 кв.м на каждого члена семьи.

    8. Обязательный белый доход.

    9. Дома до 2014 года не кредитуются (лобби застройщиков наверное), чтобы перераспределить спрос видимо все плохо, но нужно завлечь покупателя.

    10. Сумма кредита не больше 2 млн грн.

    Это так навскидку
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