В США задумались над созданием электронного доллара

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл сообщил, что сейчас обсуждается вопрос целесообразности электронного доллара.

Как информирует Цензор.НЕТ соо ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Global Times.

Как отметил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, сейчас обсуждается вопрос целесообразности электронного доллара. ФРС прежде всего планирует широко консультироваться с общественностью о ведении такой инициативы. Пауэлл считает, что доллар является резервной мировой валютой, и они несут ответственность за то, чтобы сделать это правильно.

Благодаря заметным достижением в области электронных финансовых технологий, сетей 5G, смартфонов и электронной коммерции, основные экономики мира все больше осознают тенденцию перехода к цифровым валютам, которые станут важной частью будущей денежной системы.

Сегодня Китай является мировым лидером в разработке цифрового юаня, который испытывается в многих городах Китая, в то время, как такие страны, как Великобритания, Канада и Япония также активно изучают жизнеспособность своих цифровых валют. Несмотря на некоторые опасения рынка, что выпуск цифровых валют центральных банков может привести к новому витку конкуренции или соперничества между криптовалютами, создание потенциального цифрового доллара США по-прежнему имеет большое значение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В США хотят поместить на купюру в $20 портрет афроамериканской аболиционистки Гарриет Табмен. ФОТО

Биткоин (Bitcoin) - электронная валюта, концепт которой был озвучен Сатоси Накамото 2008 года и представлен им в 2009 году.

Сначала эта криптовалюта стоила всего несколько центов и практически не привлекала к себе внимания общественности. Только в 2013 году курс биткоина впервые преодолел отметку в 1000 долларов.

Знаковым для этой криптовалюты стал 2017 год, в начале которого один биткоин стоил тысячу долларов. Затем он начал пересекать тысячные отметки чуть ли не ежемесячно, уверенно приближаясь к 20 тысячам.

9 февраля 2021 года стоимость биткоина впервые превысила $48 тысяч. Он резко подорожал на фоне новости о том, что компания Tesla инвестировала в криптовалюту $1,5 млрд.



