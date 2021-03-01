Готовы два законопроекта, позволяющие ввести в Украине суд присяжных, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о введении в Украине суда присяжных, сейчас готовы уже два законопроекта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в ходе форума "Украина 30: Развитие правосудия".

По словам Зеленского, участие граждан в осуществлении правосудия является важным вопросом.

"Мы вводим в Украине народовластие, а это не только местные и всеукраинские референдумы. Одним из его инструментов является суд присяжных. Сейчас готовы уже два законопроекта, которые дадут старт его работе. Однако, мы понимаем, что суд присяжных не только повышает доверие к правосудию, это и большая ответственность за судьбу участников процесса. Поэтому модель и формат суда присяжных в Украине будут детально и внимательно обсуждаться", - подчеркнул президент.

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