В Украине возможно введение гендерных квот на госслужбе, - глава НАГС Алюшина

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Наталья Алюшина допускает возможность введения гендерных квот на государственной службе.

"Не исключаю такого варианта. Однако обращу внимание, что с ноября прошлого года мы ввели сбор статистической информации по категориям "женщины" и "мужчины". И за два квартала 2020 можно увидеть, что в категории "А" пропорция женщин выросла с 29% до 33,3%, то есть, есть определенный сдвиг в этом направлении", - сказала Алюшина в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, допускает ли она введение гендерных квот на госслужбе, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, на сегодня государственная служба преимущественно имеет "женское лицо", хотя есть некоторые диспропорции в зависимости от категории.

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Алюшина, в частности, отметила, что из общего количества государственных служащих, которое составляет 176 тыс. 527 чел., 75,9% - женщины, 24,1% - мужчины.

В то же время, если говорить о категории "А", то женщин 33,3% (60 человек), в мужчин соответственно - 66,7% (120 человек). В категории "Б" женщин 68,6% (29 тыс 518 человек), а мужчин - 31,4% (13 тыс 496 человек). В категории "В" преимущественно женщины - 78,3% (104 тыс 404 человек), а мужчины только 21,7% (28 тыс 929 человек).

"Конечно, причин может быть много и одна из них может быть самодискриминация самих женщин из-за ответственности перед семьей, детьми", - констатировала Алюшина.

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Среди прочего глава НАГС сообщила, что Нацагентство с первого квартала 2021 года начинает сбор статистической информаци о том, сколько мужчин на госслужбе уходят в декретный отпуск.