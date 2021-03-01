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В Украине заработают честные суды, где определяющей будет буква закона, а не цифра в конверте, - Зеленский. ВИДЕО

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Реформа Конституционного суда является весьма наболевшим вопросом для Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня в ходе форума "Украина 30: развитие правосудия", информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за некоторых судей этот орган стал синонимом недоверия. И сегодня речь идет не о его восстановлении, а о формировании доверия с нуля. Формат, в котором должен работать Конституционный суд - это прозрачный отбор судей, это добродетель, этика, порядочность", - подчеркнул президент.

Он также напомнил, что для поиска путей выхода из конституционного кризиса по его указанию была создана Комиссия по вопросам правовых реформ, которая сегодня представит свои наработки и дальнейшие планы.

"Мы настроены воплотить в жизнь все шаги, для того, чтобы в Украине наконец-то работали только честные и прозрачные суды. Суды, где определяющей будет буква закона, а не цифра в конверте", - добавил президент.

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  • Перехватчик
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  • Дымон Олбански
    В Украине заработают честные суды, где определяющей будет буква закона, а не цифра в конверте, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4081
  • Mr Vice President
    Дааааа
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    Какой молодец, теперь вот суды честные сделает
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