РФ попытается легитимизировать вопрос привлечения российских миротворцев на Донбассе, - делегация Украины в ТКГ

На оккупированном Донбассе была проведена съемка серии репортажей, в которых акцентируется внимание на возможности повышения эффективности контроля режима прекращения огня в случае привлечения к этому процессу российских миротворцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об в Telegram сообщает украинская делегация в ТКГ.

"Вчера Руководитель украинской стороны Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон генерал-майор Сергей Салкуцан прислал главе СММ ОБСЕ ноту о провокационных действиях оккупационных сил. По имеющейся в УС СЦКК информации, Российской Федерацией проводится ряд мероприятий, направленных на пересмотр ранее достигнутых при посредничестве СММ ОБСЕ договоренностей о Дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в частности, эти действия РФ направлены на оценку реакции международного сообщества на возможное участие военнослужащих ВС РФ в составе СЦКК как "... единственного надежного способа для содействия урегулированию конфликта на востоке Украины".

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"Так, 27 февраля 2021 на позициях одного из подразделений 2 АК (зона ответственности - ВОРЛОУ) была проведена съемка серии репортажей, в которых акцентируется внимание на возможности повышения эффективности контроля режима прекращения огня в случае привлечения к этому процессу российских миротворцев. При этом заявляется, что такая оценка, якобы, была дана представителями СММ ОБСЕ из некоторых западноевропейских стран", - отметили в делегации ТКГ.

Кроме того, к проведению вышеуказанных съемок были привлечены военнослужащие 2 АК, а в качестве съемочного реквизита использовались униформа наблюдателей СММ ОБСЕ и военнослужащих так называемого "представительства ЛНР в СЦКК".

"Украинская сторона считает, что подобные провокационные действия направлены на дискредитацию Миссии и координационного механизма как эффективного инструмента контроля за режимом прекращения огня. Данный факт свидетельствует о нежелании российской стороны выполнять взятые ранее на себя обязательства и договоренности, достигнутые сторонами в ходе заседаний ТКГ и в формате Нормандской четверки, а именно в точном соблюдении этих договоренностей и состоит действенный механизм мирного урегулирования", - подтожили в украинской делегации ТКГ.

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