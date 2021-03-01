Средняя зарплата на госслужбе в Украине - 9-12 тыс. Это далеко не конкурентоспособная оплата труда, - глава НАГС Алюшина

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина называет реформу оплаты труда на государственной службе одним из наиболее актуальных вопросов.

Об этом она заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Реформа оплаты труда на государственной службе - один из наиболее актуальных вопросов. С нового года стартовал экспериментальный проект, в котором участвуют четыре государственные органы: Секретариат Кабинета министров, НАГС со своими территориальными органами, Министерство цифровой трансформации и Министерство финансов. До 1 марта будет классификация должностей. После чего мы собираем и анализируем результаты классификации государственных органов и в июне подаем на Кабмин аналитический отчет по эксперименту", - сказала Алюшина.

Кроме того, по ее словам, необходимо получить результаты исследования среза по рынку заработных плат, после чего определить ценность должности на госслужбе по сравнению с рынком.

"В идеале, если на государственной службе заработные платы хотя бы на 20% меньше рыночных, то это будет конкурентоспособная оплата труда. До 2023 году мы планируем реализовать реформу системы оплаты труда", - добавила она.

В то же время, глава Нацагентства госслужбы посетовала, что сейчас сложно удержать людей на государственной службе с таким уровнем зарплат.

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"В соответствии с законом Украины о государственной службе, минимальный должностной оклад государственного служащего равен двум прожиточным минимумам, а это 4 тыс 394 грн. В законе "О государственном бюджете на 2021" заработные платы государственных служащих "заморожены" на уровне 1 сентября 2020 года. Конечно, у госслужащих есть разные надбавки и премии. Поэтому, если говорить о средней заработной плате на государственной службе, то она составлятет 9-12 тыс. В зависимости от категории должности, трудового стажа, ранга, уровня юрисдикции государственного органа", - заявила Алюшина.

Как сообщалось, 11 ноября 2020 года Кабинет министров Украины одобрил подготовку и реализацию с 2022 года экспериментального проекта по внедрению системы оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей.

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