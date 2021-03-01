На портале по вопросам COVID-вакцинации можно будет записаться на прививку, - Минздрав

Информационный портал по вопросам вакцинации от коронавируса будет включать возможность записи на вакцинацию.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы запустили отдельный информационный портал по вопросам вакцинации от COVID-19. Его адрес: https://vaccination.covid19.gov.ua. Этот портал является официальным источником информации, на котором можно узнать все необходимое об этапах вакцинации, целевых группах, какие вакцины могут использоваться, как происходит процесс вакцинации. Функционал портала (будет) расширен дополнительными разделами. В частности, там будет ссылка на запись для широких групп населения", - сказал Кучер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине от COVID-19 уже провакцинированы более 3 тыс. человек, - Минздрав

Также Минздрав планирует запустить англоязычную версию портала.

"К сожалению, программа вакцинации сопровождается большим количеством фейков, откровенных манипуляций, недостоверной информацией, в частности, о качестве вакцины, ее эффективности, надежности и т.д. У нас сейчас каждый второй стал экспертом по вакцинации, по разработке вакцин", - заметил Кучер.

Он подчеркнул, что в таких важных вопросах, как вакцинация, нужно ориентироваться на мнение специалистов и получать информацию из надежных источников.

Кучер призвал ориентироваться на сообщения Минздрава, официальных страниц министра здравоохранения и его заместителей.