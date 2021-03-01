Дубинский попал в ДТП во Львовской области. Автомобиль нардепа выехал на "встречку", - СМИ

Исключенный из фракции "Слага народа" нардеп Александр Дубинский сегодня около 6:20 утра попал в ДТП во Львовской области.

Дубинский за рулем Toyota не справился с управлением автомобилем и выехал на встречную полосу. В результате его автомобиль столкнулся с другим. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Слово и дело" рассказали источники в правоохранительных органах.

Авария произошла на автодороге вблизи города Стрый Стрыйского района Львовской области.

Водитель и пассажир автомобиля джип получили телесные повреждения, пострадавшие доставлены в больницу. Их диагноз устанавливается.

Официального подтверждения данной информации в настоящее время нет.

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