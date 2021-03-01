Федерация работодателей и Американская торговая палата поддержали предложение постепенного увеличения акцизов на ТИЭН

Это позволит уже в 2021-м увеличить доходы госбюджета Украины на 2,6 млрд грн.



Обе ведущие бизнес-ассоциации - крупнейших украинских компаний и ведущих иностранных инвесторов - уверены: ранее запланированные резкие повышения акцизов на табачные изделия для электрического нагрева - сразу в 4,2 раза - могут не только разрушить рынок ТИЭН и увеличить объемы нелегальной продукции, но и привести к катастрофическому недовыполнению доходов государственного бюджета Украины.





- В нынешних экономических реалиях такое резкое повышение налога может привести к разрушительным последствиям для рынка и экономики страны, поскольку значительное повышение цены на такую ​​продукцию будет способствовать росту нелегального рынка, в результате чего государство не получит запланированных поступлений в бюджет - заявили в Американской торговой палате.

Это мнение разделяют и в Федерации работодателей Украины. Поэтому в ФРУ поддержали недавнее предложение Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по более постепенному повышению ставки акциза на ТИЭН - не в 4,2, а в 3 раза уже с апреля 2021, а дальше - на 30% каждый год.

- По расчетам экспертов Федерации работодателей, реализация предложения Комитета увеличит доходы госбюджета по акцизу на ТИЭН в этом году на 2,6 млрд грн. Ведь более постепенный темп повышения акциза будет сдерживать рост нелегального рынка табакосодержащих изделий - объясняют в Федерации работодателей Украины.

В противном случае, предупреждают в ФРУ, если акциз будет повышен сразу в 4,2 раза, легальный рынок ТИЭН может сократиться втрое. Что непременно ударит не только по доходам государственного бюджета от акциза, но и по доходам от НДС.

- Уверены, что последовательная и прогнозируемая политика государства в сфере акцизного налогообложения табакосодержащих изделий позволит обеспечить баланс интересов государства и бизнеса, сохранить рабочие места и укрепить доверие инвесторов к Украине - заявили в Федерации работодателей Украины.

Напомним, что на прошлой неделе члены профильного парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике в рамках рассмотрения законопроекта №4278 поддержали повышение ставки акциза на ТИЭН в 2021 году в 3 раза от действующей в 2020 году и последующее ежегодное повышение 30% в 2022-2025 гг .

По подсчетам Института экономики и прогнозирования НАН Украины (более известный как Институт Гейца), "постепенный сценарий повышения ставок акцизного налогообложения ТИЭН в течение 2021-2025 гг. обеспечит на 18,7 млрд грн больше налоговых поступлений (акцизы, НДС, 5% акцизный налог) , чем альтернативный "шоковый" сценарий повышения акциза сразу в 4,2 раза.