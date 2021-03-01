Реформа Высшего совета правосудия должна стать сердцевиной судебной реформы в Украине, - посол ЕС Маасикас
"Реформа Высшего совета правосудия должна стать сердцевиной реформы судопроизводства в Украине. Мы об этом говорили в дорожной карте группы "Большой семерки", которую мы опубликовали ранее в этом году. Эта реформа Высшего совета правосудия является чрезвычайно сложной, потому что она касается реальных людей, потому что коррупционеры будут бороться за эти должности, иногда при помощи каких-то олигархов", - сказал Маасикас на всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия" в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, система судопроизводства, которая имеет свои дефекты, подрывает доверие к государству.
"Доверие к судебной системе - это не просто внутреннее дело Украины. Не странно, что судебная система стала первой преградой для иностранных инвесторов, потому что могут быть разные налоговые системы, их можно изучить, к ним можно подстроиться, но каждый потенциальный инвестор должен быть уверен, что, не дай бог, что-то пойдет не так, он добьется справедливости в суде. Сегодня Украина не дает уверенности в таком результате", - подчеркнул посол.
Маасикас отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и украинская власть имеют поддержку международного сообщества и партнеров, чтобы судебная реформа в Украине была комплексной.