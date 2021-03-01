Все вакцины от COVID-19, которыми прививают украинцев, безопасны и эффективны, - замглавы Минздрава Кучер

Все вакцины от коронавируса, которые регистрируются в Украине, разрешены для использования ВОЗ, являются безопасными и эффективными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

"Вакцинация от COVID-19 позволит нам всем, украинцам, вернуться к нормальной и спокойной жизни без масок, в кругу родных и без каких-либо ограничений. Все вакцины, которые регистрируются в Украине, разрешены для использования Всемирной организацией здравоохранения, безопасные, эффективные и формируют иммунитет", - подчеркнул замглавы Минздрава.

По словам Кучера, прививки от COVID-19 добровольные и бесплатные.

"Хочу, чтобы мы вернулись как можно быстрее к нормальной жизни, чтобы мы могли дальше путешествовать, ездить друг к другу и чтобы ничто нас не сдерживало, потому что мир уже начинает возвращаться к нормальной жизни и Украина в этом также участвует. Мы делаем все, чтобы процесс вакцинации в Украине проходил "правильными" темпами и все желающие имели возможность провакцинироваться", - добавил замминистра.

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