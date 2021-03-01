Успешная судебная реформа - катализатор интеграции Украины в ЕС и НАТО, - Зеленский

Успешная судебная реформа в Украине является катализатором ее интеграции в Европейский союз и НАТО.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня в ходе форума "Украина 30: развитие правосудия", информирует Цензор.НЕТ.

"Успешная судебная реформа в Украине является катализатором нашей интеграции в Европейский союз и НАТО. И самое главное - обеспечение гражданам права на честный и независимый суд - это базовый принцип любого демократического государства", - заявил глава государства.

"Честный и справедливый суд - это именно та часть моей президентской программы, от которой в значительной мере зависит выполнение многих других частей. Потому что у нас может быть лучшие в мире антикоррупционные органы, но они теряют смысл, если коррупционеры избегают справедливого наказания в судах. На законодательном уровне мы можем ввести лучшие условия для привлечения инвестиций, но это не будет работать, если инвестор не сможет защитить свои инвестиции именно здесь, в украинском суде", - добавил Зеленский.

При этом он отметил, что обеспечение права на честный и независимый суд - это базовый принцип любого демократического государства. "Это доверие, это ощущение защищенности и справедливости – тех вещей, которые, к сожалению, являются или были дефицитом для украинцев долгое-предолгое время", - подчеркнул он.

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"Болезни судебной системы, которые ослабляют организм Украины, можно разделить на две группы. Первая – это нехватка новых судей и, как следствие, чрезмерная нагрузка на систему и проблема с доступом к правосудию", - уточнил президент.

Он также отметил важность возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей и усовершенствование процедуру добора кандидатов в Высший совет правосудия.

"В то же время, работа обоих этих органов действительно требует существенного усовершенствования", - сказал президент.

Другой проблемой, по словам главы государства, является нехватка добродетельных и независимых судей.

Ранее также Цензор.НЕТ писал о том, что Зеленский в ходе сегодняшнего форума анонсировал создание честных и прозрачных судов в Украине.