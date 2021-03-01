Новости • Кнопкодавы в Раде

В Раде установили дополнительные камеры и сенсорную кнопку, "кнопкодавить" теперь будет невозможно, - нардеп "Голоса" Железняк

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В Раде установили дополнительные камеры и сенсорную кнопку, "кнопкодавить" теперь будет невозможно, - нардеп "Голоса" Железняк
В Верховной Раде установили дополнительные камеры и сенсорную кнопку, что позволит побороть "кнопкодавство".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

"В Парламенте установили дополнительные камеры наблюдения (за кнопкодавами) и ввели сенсорную кнопку! Теперь кнопкодавить станет невозможно", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что нардеп потеряет мандат, если суд признает его виновным в "кнопкодавстве".

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Топ комментарии

  • Сергій Сайко
    придурки, сделайте как у Кличка, жать надо двумя руками на расстоянии 30 см на протяжении всего периода голосования, и всего делов, а они изобретают велосипеды,лишь бы больше бабок списать
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Толку от камер... За министра-плагиатора кнопкодавили и видео пропало... Ну и?
  • Valery Greff
    Типа они на камеры стесняются кнопкодавить. А сенсорная кнопка... шо - жувачки еще не изобрели? Залепить нечем?
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