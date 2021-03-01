В Раде установили дополнительные камеры и сенсорную кнопку, "кнопкодавить" теперь будет невозможно, - нардеп "Голоса" Железняк
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В Верховной Раде установили дополнительные камеры и сенсорную кнопку, что позволит побороть "кнопкодавство".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
"В Парламенте установили дополнительные камеры наблюдения (за кнопкодавами) и ввели сенсорную кнопку! Теперь кнопкодавить станет невозможно", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что нардеп потеряет мандат, если суд признает его виновным в "кнопкодавстве".