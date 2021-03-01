Украине нужно продолжить реформу здравоохранения: прозрачные медзакупки остаются критически важными, - послы G7
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Послы G7 напомнили о необходимости продолжить реформу здравоохранения и поддержали прозрачные медицинские закупки.
"Нужно продолжить реформы системы здравоохранения с целью предоставления эффективных медицинских услуг и лучших возможных результаты для украинских пациентов", - сообщается в Твиттере группы послов G7 по поддержке реформ в Украине в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
"Прозрачные медицинские закупки остаются критически важными", - подчеркнули послы.
Кроме того, послы G7 поприветствовали начало прививочной кампании в Украине и подчеркнули готовность своих стран поддержать выполнение программы вакцинации и восстановлении от пандемии COVID-19.