Украине нужно продолжить реформу здравоохранения: прозрачные медзакупки остаются критически важными, - послы G7

Послы G7 напомнили о необходимости продолжить реформу здравоохранения и поддержали прозрачные медицинские закупки.

"Нужно продолжить реформы системы здравоохранения с целью предоставления эффективных медицинских услуг и лучших возможных результаты для украинских пациентов", - сообщается в Твиттере группы послов G7 по поддержке реформ в Украине в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Прозрачные медицинские закупки остаются критически важными", - подчеркнули послы.

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Кроме того, послы G7 поприветствовали начало прививочной кампании в Украине и подчеркнули готовность своих стран поддержать выполнение программы вакцинации и восстановлении от пандемии COVID-19.