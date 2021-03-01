Европе нужны сильные и демократические Украина и Беларусь, - глава канцелярии президента Польши Щерский

Глава Канцелярии президента Польши объяснил значение сильных и демократических Украины, Беларуси и Южного Кавказа для стран Центральной и Восточной Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Польское радио".

По словам министра в Канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского, одним из крупнейших успехов в построении сообщества Центральной и Восточной Европы является то, что "мы продемонстрировали, что способны самоорганизоваться в этой части Европы".

Министр подчеркнул, что, находясь "в более широких международных контекстах, которые важны для нас, например, в Европейском Союзе или НАТО, мы можем что-то сделать для себя".

Политик подчеркнул, что Вышеградская группа (V4) является "стержнем этого сотрудничества", и теперь появилось два "новых формата сотрудничества": Инициатива Трех морей и Бухарестская девятка (B9).

"Мы показали, что мы нужны друг другу, мы хотим говорить между собой, хотим вместе, как эта часть Европы, что-то внести в это течение, которым является евроатлантическая политика", - сказал он.

По мнению министра, эти различные форматы сотрудничества между государствами этой части Европы свидетельствуют о том, что они сотрудничают как на атлантическом, так и на региональном уровнях.

"Это двойная идентификация, которая чрезвычайно важна", - сказал он.

По словам Щерского, еще одним важным элементом является то, что и Триморье, и В9 "поднимают одновекторную концепцию нашего региона, то есть то, что мы находимся на оси восток-запад".

"Это расположение - это проклятие, которое мы должны попытаться превратить в нашу выгоду, но это не единственная ось этого региона. Мы строим контекст север-юг, что чрезвычайно важно, поскольку она строит сообщество нашего региона", - пояснил министр в канцелярии президента Республики Польша.

По мнению Щерского, еще одним фактором, отличающим эту часть Европы, является то, что она является пограничным регионом.

"Это не хорошо, потому что никогда не хорошо быть на границе такой сильной геополитической тектоники, определенного тектонического сдвига, которым является восточная граница ЕС и НАТО", - сказал он.

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Политик отметил, что целью стран региона должно быть перемещение этой "геополитической границы на восток".

"Вот почему должна быть сильная, демократическая Украина, Беларусь и страны Южного Кавказа. Поэтому мы заботимся о том, чтобы эти страны развивались в этом направлении, потому что это наш общий интерес", - сказал Щерский.

По словам министра, государства должны развивать субъектность этой части Европы. Подводя итог панели, Щерский дал "рецепт" построения этой субъективности.

"Держите Америку рядом, Россию подальше, с Китаем осторожно и возьмитесь за руки в регионе. Мы все равно будем наращивать силу нашей части мира", - сказал он.

Видеоконференция "Европа Карпат" стартовала в субботу и продолжалась до воскресенья. Темы, обсуждены на встрече, включали: 30-летие Вышеградской группы и вызовы, с которыми сталкиваются страны V4, также в контексте пандемии COVID-19; Центральная Европа в международной среде, в т.ч. и дипломатические инициативы, такие как Бухарестская девятка или Инициатива Трех морей.