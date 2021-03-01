Требую немедленного отчета Степанова в Раде о вакцинации и эффективности закупленной вакцины, - вице-спикер Кондратюк

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк предлагает в пятницу во время часа вопросов к правительству заслушать отчет министра здравоохранения Максима Степанова о проведении вакцинации в Украине от коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Кондратюк заявила в ходе согласительного совета.

"Я прошу и требую немедленного отчета министра здравоохранения Максима Степанова на часе вопросов к правительству, где он должен четко объяснить людям, какого качества вакцину он привез, сколько она стоит, закупалась она напрямую или через посредников", - отметила Кондратюк.

Также она подчеркнула, что министр должен озвучить информацию о том, какова доказанная эффективность закупленной вакцины.

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