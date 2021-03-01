Необходимо возобновить работу ВККС и усовершенствовать отбор в ВСП: из-за отсутствия судей граждане годами ожидают рассмотрения дел, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский настаивает на совершенствовании работы Высшей квалификационной комиссии судей и процедуры отбора кандидатов в Высший совет правосудия.

Сейчас в украинских судах не хватает трети судей, заявил глава государства в ходе выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Из-за отсутствия почти трети судей граждане вынуждены месяцами, а иногда и годами ожидать рассмотрения своего дела. В этом контексте важно возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей, а также усовершенствовать процедуру отбора кандидатов в совет правосудия", - сказал Зеленский.

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В то же время он подчеркнул, что работа ВККС и ВСУ требует "существенного усовершенствования", ведь, по его словам, кадровый состав судебной системы - это не только о достаточном количестве, но и, прежде всего, о высоком качестве.

"Систему должны заполнить профессиональные, порядочные судьи, которые смогут изменить устойчивое, к сожалению, негативное отношение людей к этой профессии и восстановить доверие украинцев к судебной ветви власти", - подчеркнул Президент.