Необходимо возобновить работу ВККС и усовершенствовать отбор в ВСП: из-за отсутствия судей граждане годами ожидают рассмотрения дел, - Зеленский
Сейчас в украинских судах не хватает трети судей, заявил глава государства в ходе выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Из-за отсутствия почти трети судей граждане вынуждены месяцами, а иногда и годами ожидать рассмотрения своего дела. В этом контексте важно возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей, а также усовершенствовать процедуру отбора кандидатов в совет правосудия", - сказал Зеленский.
В то же время он подчеркнул, что работа ВККС и ВСУ требует "существенного усовершенствования", ведь, по его словам, кадровый состав судебной системы - это не только о достаточном количестве, но и, прежде всего, о высоком качестве.
"Систему должны заполнить профессиональные, порядочные судьи, которые смогут изменить устойчивое, к сожалению, негативное отношение людей к этой профессии и восстановить доверие украинцев к судебной ветви власти", - подчеркнул Президент.