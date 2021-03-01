В пятницу Степанов отчитается в Раде о ситуации с вакцинацией в Украине, - "слуга народа" Корниенко
Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Надо понимать готовность правительства и Министерства здравоохранения по этим процессам поэтому приглашаем на "Час вопросов к правительству" министра здравоохранения Степанова с комментариями об актуальном состоянии эпидемии и вакцинации", - сказал Корниенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.
Он напомнил, что в Украине началась вакцинация и "есть разная противоречивая информация, что та самая вакцина, о которой мечтали, теперь вынуждена уничтожаться, потому что ее не успевают применять".
Корниенко подчеркнул, что этот вопрос важен и психологически: "Нам надо понимать, как процессы все настроены, почему отказываются медики вакцинироваться".