Житомирскую область внесут в "красную" зону карантина, - глава ОГА Бунечко
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко во время брифинга.
"Житомирская область войдет в "красную" зону с соответствующими ограничениями. За последнюю неделю мы провели почти 6000 ПЦР-тестов и получили 2716 заболевших COVID-19. За последние четыре недели динамика выросла от 900 почти до 2700 - втрое увеличилось количество заболевших", - заявил Бунечко.
По его словам, в "красную" зону попадут все районы области.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки выявили 4285 новых заражений коронавирусом. Больше всего случаев за сутки в Винницкой и Ивано-Франковской областях.
В настоящее время в "красной" зоне находятся Ивано-Франковская и Черновицкая области. При этом в зоне риска находятся еще семь областей, среди которых, в том числе, и Житомирская область.