В Раде предлагают провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов о тарифах, - Разумков
2 2009
Несколько депутатских фракций и групп предлагают провести внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения ряда законопроектов по вопросам тарифов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе согласительного совета.
"Я знаю, что есть законопроекты, которые включены в повестку дня заседаний на эту неделю, есть предложение нескольких депутатских фракций и групп о проведении внеочередного заседания, связанного с рядом законопроектов, которые помогли урегулировать этот вопрос в сфере жилищно-коммунального хозяйства" , - сказал Разумков, комментируя проблемы сферы ЖКХ и тарифов.
При этом спикер не прокомментировал вероятность и возможные сроки созыва таких заседаний.