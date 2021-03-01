В Раде предлагают провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов о тарифах, - Разумков

Несколько депутатских фракций и групп предлагают провести внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения ряда законопроектов по вопросам тарифов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе согласительного совета.

"Я знаю, что есть законопроекты, которые включены в повестку дня заседаний на эту неделю, есть предложение нескольких депутатских фракций и групп о проведении внеочередного заседания, связанного с рядом законопроектов, которые помогли урегулировать этот вопрос в сфере жилищно-коммунального хозяйства" , - сказал Разумков, комментируя проблемы сферы ЖКХ и тарифов.

При этом спикер не прокомментировал вероятность и возможные сроки созыва таких заседаний.

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