Бизнесмен Рысин о стрельбе возле кафе в Днепре: Ермака Петровского там и близко не было. У нас прекрасные, дружественные отношения

Генеральный директор агрохолдинга "Степова" Артур Рысин заявил, что сообщения в СМИ о якобы его конфликте с Ермаком Петровским преувеличены. Конфликтная ситуация в кафе "Тиница" действительна была, но, по словам Рысина, другой посетитель выдал себя за владельца автомобиля Рысина, и "когда сын этой женщины, приехал вступится за оскорбление своей матери, то он и вправду искал хозяина Геллика, только им, оказался я, а не тот трус".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил бизнесмен, генеральный директор агрохолдинга "Степова" Артур Рысин, комментируя конфликт в кафе "Тиница".

"Хочу выразить огородную благодарность всем моим друзьям, которые мне взрывали телефон последние 24 часа и предлагали ту или иную помощь... Всем огромное спасибо!!! Но, также хочу внести немного ясности в то, что произошло 27.02.2021....

Пишу информацию от первоисточника....

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Многие СМИ решили раздуть Голливудский экшн по мотивам родного Днепра... Но, все совсем не так, как многие думают или хотят так думать... Да, действительно 27.02.21 в кафе "Тиница", была конфликтная ситуация, которая была спровоцированная лицами которые тут не указаны и вряд ли вы о них узнаете... Что может быть лучше раздутого скандала известных людей Нашего любимого города... Дай только повод и понеслась... Большинство постов которые я прочёл, выдавали желаемое за действительное либо приписали и приукрасили историю для большей интрижки.... Мало того, Ермака Петровского, там и и близко не было... У нас прекрасные, дружественные отношения и никогда никаких конфликтов и споров не было... возможно что найдутся лица, которым эта история и будет на руку либо они захотят все перевернуть так, как им будет удобно. Конфликт произошёл между двумя гостями, не имеющими никакого отношения ко мне или компании в которой я находился... Этот трус, я по другому не могу назвать человека, который оскорбляет женщин, и выдал мой Mercedes G63 за свой автомобиль, спрятался как последняя крыса и не признался в том, что именно он оскарблял эту женщину... Именно это чмо, оскорбило женщину и присвоило себе мой автомобиль... Когда сын этой женщины, приехал вступится за оскорбление своей матери, то он и в правду искал хозяина Геллика.... Только им, оказался я, а не тот трус, который побоялся признаться в том, что он сделал... Так что, как то так..." - рассказал Рысин.



