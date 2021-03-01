"Слуга народа" Бужанский поддержал отказ Зеленского дать Героя Украины Михаилу Мулику

Нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский сообщил, что ветеран дивизии "Галичина" прикарпатец Михаил Мулик не получит звание Героя Украины.

Об этмо парламентарий сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Как я и обещал, Героем Украины эсэсовцу не бывать. Народному депутату Савчук деликатно объяснили, что служба в частях ваффен-СС это не совсем то, за что в Украине присваивают звание Героя. И, в откровенно издевательской форме предложили предоставить какие-нибудь наградые материалы, описывающие подвиг, произведший на Савчук такое впечатление. Надеюсь, вопрос попыток героизации эсэсовцев из дивизии "Галичина", равно как и любых других, закрыт", - говорится в сообщении Бужанского.

Михаил Мулик - почетный гражданин Ивано-Франковска, последний комбатант дивизии СС "Галичина" в Ивано-Франковске, многолетний узник советских концлагерей, глава станицы Галицкого братства бывших воинов 1-й украинской дивизии Украинской Национальной Армии. Мулик умер 25 января 2020 года в Ивано-Франковске.

Как сообщало "Суспільне", ранее нардепы проголосовали за присвоение ветерану дивизии "Галичина" Мулику звания Героя Украины.

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