Воин 36-й ОБрМП Сергей Моисеенко погиб в зоне ООС 28 февраля в результате вражеских обстрелов
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Вчера, 28 февраля, в районе поселка Пищевик Волновахского района Донецкой области в результате ранений, не совместимых с жизнью, полученных во время обстрела наших позиций наемниками РФ, погиб Сергей Александрович Моисеенко, младший сержант, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты.
Об этом говорится на официальной странице 36-й ОБрМП, сообщает Цензор.НЕТ.
"С прискорбием сообщаем, что в районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, в результате ведения противником обстрела позиций из стрелкового и снайперского оружия погиб наш побратим младший сержант Моисеенко Сергей Александрович.
Смелым морским пехотинцем, хорошим побратимом и патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти.
Весь личный состав 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билынского Военно-Морских Сил ВС Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея.
Светлая память воину!" - отмечается в сообщении.