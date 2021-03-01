Праздники и выходные не должны влиять на вакцинацию, - Зеленский

Начал работу сайт для записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. Каждый украинец может записаться в список ожидания.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об это шла речь на традиционном селекторном совещании.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, база присланных заявок позволит четко организовать логистику и в максимально сжатые сроки обеспечить людей безопасными вакцинами.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, что записаться на вакцинацию можно через приложение "Дія", портал "Дія", а также через контакт-центр Министерства здравоохранения.

"Это высококачественный онлайн-продукт, где каждый украинец может записаться в список ожидания. Когда, согласно дорожной картой по вакцинации, наступит соответствующий этап, гражданам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в пункт прививки, выбрав конкретную дату и время визита", - рассказал он.

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Отмечается, что Зеленский требует четкого плана вакцинации и продолжения переговоров с производителями относительно ускорения поставок вакцин.

"Наши военные должны получить прививку одними из первых, и в зоне проведения ООС выходных нет, потому что не бывает выходных на войне. Вакцинация должна проходить планово, так, чтобы военные были среди первых, и чтобы в праздничные и выходные не уменьшать количество вакцинированных", - сказал президент.

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что с помощью мобильных бригад до конца текущей недели можно увеличить количество прививок до 11 300, а Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что в настоящее время уже вакцинировано 208 военнослужащих, 178 из них - военные медики.

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