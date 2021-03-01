Врачи выбрасывают неиспользованные вакцины от COVID-19, это обычная практика в медицине, - Рубан
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
"Это касается всех вакцин, которые имеют большой разлив на несколько доз. Это обычная практика в медицине и иммунизации по поводу большого разлива. Необходимо создать логистику и создать очереди для проведения одновременной вакцинации нескольких человек. Главное, что сейчас можно сказать, что у Украины уже есть вакцина, которая позволит снизить эпидемию. Не стоит делать из этого негатив", - объяснил он.
Также Рубан рассказал, почему идет много отказов от вакцинации.
"Сегодня есть проблема в прозрачности информации. Та вакцина, которая к нам приехала, была зарегистрирована за шесть часов. Не довели всю информацию о ее безопасности. Центр, который давал разрешительные документы, дал их несвоевременно. Поэтому возникают недоразумения. Это задание Министерства здравоохранения (довести всю информацию до населения. - Ред.)", добавил глава столичной Госпродпотребслужбы.