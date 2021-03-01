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Врачи выбрасывают неиспользованные вакцины от COVID-19, это обычная практика в медицине, - Рубан

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Врачи выбрасывают неиспользованные вакцины от COVID-19, это обычная практика в медицине, - Рубан
Врачам приходится выбрасывать неиспользованные вакцины от коронавируса, если флакон, рассчитанный на 10 доз, не успевают использовать в течение 6 часов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Это касается всех вакцин, которые имеют большой разлив на несколько доз. Это обычная практика в медицине и иммунизации по поводу большого разлива. Необходимо создать логистику и создать очереди для проведения одновременной вакцинации нескольких человек. Главное, что сейчас можно сказать, что у Украины уже есть вакцина, которая позволит снизить эпидемию. Не стоит делать из этого негатив", - объяснил он.

Также Рубан рассказал, почему идет много отказов от вакцинации.

"Сегодня есть проблема в прозрачности информации. Та вакцина, которая к нам приехала, была зарегистрирована за шесть часов. Не довели всю информацию о ее безопасности. Центр, который давал разрешительные документы, дал их несвоевременно. Поэтому возникают недоразумения. Это задание Министерства здравоохранения (довести всю информацию до населения. - Ред.)", добавил глава столичной Госпродпотребслужбы.

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Топ комментарии

  • Valery Greff
    Ну как "дорого"... в ТРИ дорого...
  • PREDATOR R
    За ці вакцини було заплачено з бюджету.Причому дорого.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Одним словом - злочинний бардак. Саме він дозволяє прове ти масове списання "утилізваох" вакцини, а основне - коштів, що на неї начебто пішли. Хто б що не казав про Супрун - правильно вона робила, чи неправильно, але ТАКОГО!!!!! списувпння коштів за неї точно не було.
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