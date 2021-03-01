Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Самая первая крымскотатарская радиостанция Мейдан ФМ перестала вещать на оккупированный Крым: не смогли оплатить услуги провайдера, - Ислямов

3 30138
Самая первая крымскотатарская радиостанция Мейдан ФМ перестала вещать на оккупированный Крым: не смогли оплатить услуги провайдера, - Ислямов
Сегодня 1 марта 2021 года перестала вещать на Крым самая первая крымскотатарская радиостанция Мейдан ФМ.

Об этом сообщил владелец крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не смогли оплатить вещание на Крым провайдеру услуг. Это второе отключения радиостанции за всю ее 15 летнюю историю существования. Первый раз радиостанция была выключена из эфира "русскими" в Крыму, но в сентябре 2015 года восстановила своё вещание благодаря поддержке украинского государства, украинского народа и лично Мустафы ага. Председатель Меджлиса - Рефат ага Чубаров в 2015 году ходил со мной по всем государственным кабинетам Украины за ручку и объяснял чиновникам важность восстановления вещания на оккупированный Крым!! Сегодня для нашей редакции чёрный понедельник, но знаете что? Мы не сложим руки на груди, мы дальше будем бороться, бороться за Крым, бороться до самой Победы", - рассказал Ислямов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ислямов обжалует в ЕСПЧ "приговор" суда оккупантов в Крыму

Самая первая крымскотатарская радиостанция Мейдан ФМ перестала вещать на оккупированный Крым: не смогли оплатить услуги провайдера, - Ислямов 01

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Filesiy Ledki
    Крымска-татарскае радыё - гэта не меней важна, чым танкі. Падыміце пытанне ў Радзе.
  • Davidenko Katerina
    А смысл, Мейдан как до 2014-го никто не слушал, так и после не слушает. Ни на подконтрольной территории, ни в Крыму.
    Ислямов, Чубаров и Джемилев любят очень много просить и еще больше говорить о своих наполеоновских планах. Из самого запоминающегося - диверсии на керченской переправе, идентификация "каждого автомобиля", который въезжает по мосту в Крым, крымско-татарский батальон, "Марш на Крым". По каждому из этих пунктов было помпезное объявление и потом тишина - разве что от Марша отмазались, мол, карантин, опасно (идти колонной на вооруженных кацапских погранцов не опасно, а вот коронавирус прям ужас, ага).
  • Davidenko Katerina
    Не подскажите мне имя самого популярного ведущего на радио Мейдан ФМ? Или название самой популярной передачи?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости