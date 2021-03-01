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Минздрав изменил план вакцинации: Зеленский и чиновники смогут привиться публично

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Минздрав изменил план вакцинации: Зеленский и чиновники смогут привиться публично
Министерство здравоохранения изменило национальный план вакцинации, чтобы президент страны Владимир Зеленский и другие чиновники могли публично сделать прививку от коронавируса.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, первым публично вакцину получит он, потом президент Владимир Зеленский.

"Сегодня были внесены изменения в наш национальный план вакцинации. Это дает нам возможность  публично вакцинироваться министру здравоохранения и президенту Украины", - заявил Степанов.

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  • Підлога Маккартні
    только как мы проверим шо им действительно колят индийский шмурдяк, а не физ раствор? Никак...
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