Минздрав изменил план вакцинации: Зеленский и чиновники смогут привиться публично

Министерство здравоохранения изменило национальный план вакцинации, чтобы президент страны Владимир Зеленский и другие чиновники могли публично сделать прививку от коронавируса.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, первым публично вакцину получит он, потом президент Владимир Зеленский.

"Сегодня были внесены изменения в наш национальный план вакцинации. Это дает нам возможность публично вакцинироваться министру здравоохранения и президенту Украины", - заявил Степанов.

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