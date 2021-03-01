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На портале "Дія" появилась запись на вакцинацию против COVID-19

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На портале "Дія" появилась запись на вакцинацию против COVID-19
На портале государственных услуг онлайн "Дія" появилась запись в лист ожидания на вакцинацию против коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Дія".

В описании услуги отмечается, что запись производится в лист ожидания вакцинации от коронавируса. После записи гражданин получит уведомление о доступной записи на вакцинацию. Сообщается, что предварительная запись в лист ожидания не является записью к врачу.

Для записи необходимо авторизоваться на портале или с помощью личного ключа, либо с помощью BankID или MobileID и подтвердить или предоставить персональные данные, выбрать населенный пункт, где планируется проходить вакцинацию.

Также записаться на вакцинацию можно по телефону контакт-центра Минздрава по вопросам COVID-19: 0800 60 20 19 или у семейного врача.

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Топ комментарии

  • Юрий Васильевич e5e9883f
    Я дарю свою вакцыну любому кто голосовал за слуг и Главного пастуха.
  • Valery Greff
    Сча ломанутся... Серваки лягут.
  • Solomon c5c4359c
    Нету никакой записи у меня.
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