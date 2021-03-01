Будем работать, чтобы ипотека под 7% была доступной для всех в Украине, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил две семьи, которые сегодня первыми подписали договоры ипотеки с банками в рамках Государственной программы "Доступная ипотека 7%".

Это семья Сергея и Валерии Лапченко, которые ждут пополнения, и Максима и Натальи Максимюк, которые воспитывают 4-летнего сына Марата. Обе семьи из Херсона, но уже давно проживают в столице, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Будем работать над тем, чтобы кредиты на жилье под 7% были действительно доступными для всех в Украине. Особенно для молодых семей, которые только встают на ноги и нуждаются в поддержке", – сказал Зеленский.

Министр финансов Украины Сергей Марченко, поздравляя первых участников программы доступной ипотеки, призвал граждан смелее пользоваться ее преимуществами.

"Обращайтесь в банки – список банков и агентов можно найти на сайте Фонда развития предпринимательства. Вы можете четко понять те шаги, которые вам нужны для получения кредита. Все очень просто, очень понятно, поэтому те, кто хочет улучшить свои жилищные условия, уже сейчас могут это сделать", – сказал Марченко.

Министр также поблагодарил специалистов, которые подготовили соответствующую нормативную базу для запуска программы "Доступная ипотека 7%", банки, которые согласились реализовывать этот проект, а также граждан – владельцев новых квартир, которые стали первыми участниками этой программы.

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Отметим, что по условиям программы, объектом ипотеки может быть как квартира, так и частный дом, не старше шести лет. Кредит предоставляется на срок до 20 лет. Максимальная стоимость объекта – 2,5 млн грн, а сумма ипотеки – 2 млн грн. Первый минимальный взнос – 15%. Ипотечная ставка – 7%.