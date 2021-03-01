В Раде предлагают отменить перевод часов в Украине: "Вред очевиден"

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призывает нардепов проголосовать законопроекте №4201 об отмене перевода часов в Украине.

Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета парламента, передает Цензор.НЕТ.

"27-28 марта 2021 года запланирован очередной перевод часов на летнее время. Я обращаюсь, давайте проголосуем законопроект №4201 и избавим Украину от этого ежегодного перехода, польза от которого не доказана, а вред очевиден", - отметил Стефанчук.

Законопроект №4201 внесли в Раду в октябре 2020 года. Документ предусматривает установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

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