Зеленский подписал закон о помощи по частичной безработице на период карантина или чрезвычайной ситуации, - ОП
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Действующее украинское законодательство предусматривает предоставление помощи по частичной безработице на период карантина для застрахованных лиц, утративших часть дохода из-за ограничительных мер, связанных с противодействием распространению COVID-19.
Согласно закону, который подписал Зеленский, помощь по частичной безработице может предоставляться не только на период карантина, вызванного коронавирусом, но и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации на территории Украины.
Кабинет Министров получает право определять порядок предоставления помощи по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, ее размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.