К концу недели мы планируем выйти на уровень 10-11 тыс. вакцинаций от COVID-19 в день, - Степанов

Министерство здравоохранения планирует до конца текущей недели выйти на ежедневный уровень вакцинаций от коронавирусного заболевания COVID-19 - 10-11 тыс.

"К концу недели мы планируем выйти на уровень 10-11 тыс. вакцинаций в день. Вакцинация разворачивается каскадным методом, мы постоянно наращиваем объемы", - сказал министр Максим Степанов после введения ему вакцины от COVID-19 в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что мощности системы здравоохранения в настоящее время позволяют проводить 11,300 тыс. вакцинаций в день.

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Комментируя незначительное количество вацинациий в первые выходные вакцинальной кампании, Степанов сказал: "Мы вакцинируем медиков, у них также бывают выходные, они хотят отдыхать".