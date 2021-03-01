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К концу недели мы планируем выйти на уровень 10-11 тыс. вакцинаций от COVID-19 в день, - Степанов

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К концу недели мы планируем выйти на уровень 10-11 тыс. вакцинаций от COVID-19 в день, - Степанов
Министерство здравоохранения планирует до конца текущей недели выйти на ежедневный уровень вакцинаций от коронавирусного заболевания COVID-19 - 10-11 тыс.

"К концу недели мы планируем выйти на уровень 10-11 тыс. вакцинаций в день. Вакцинация разворачивается каскадным методом, мы постоянно наращиваем объемы", - сказал министр Максим Степанов после введения ему вакцины от COVID-19 в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что мощности системы здравоохранения в настоящее время позволяют проводить 11,300 тыс. вакцинаций в день.

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Комментируя незначительное количество вацинациий в первые выходные вакцинальной кампании, Степанов сказал: "Мы вакцинируем медиков, у них также бывают выходные, они хотят отдыхать".

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Топ комментарии

  • Mike Hrabovsky
    Ідіот.
  • Voc Vox
    у 20 из 40 медиков одесской инфекционки после вакцинации индуской чудо вакцины поднялась температура 38 -то есть они заразились посредством вакцинации -вот какая хорошая качественная вакцина привезена Степановым для украинцев
  • Palex Alex
    То что оно привилось на камеру, неизвестно чем не говорит о безопасности и действенности вакцины. Оно к тому же переболело ковидом. С фирм занимающихся производством лекарств три кожи сдирают за сертификацию производств, особенно в Индии, а тут "Надо - сертифицируем". Зерро творит сплошное беззаконие, и хочет что бы люди уважали законы, на которые он и его шобла плюют с Эйфелевой башни.
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