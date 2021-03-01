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До 6 марта ожидаем поставку китайской вакцины Coronavac, - Степанов

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До 6 марта ожидаем поставку китайской вакцины Coronavac, - Степанов
Министерство здравоохранения Украины ожидает поставку вакцины Coronavac, произведенной китайским производителем Sinovac и закупленной Минздравом за средства госбюджета.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы ждем поставку Coronavac, по контракту вакцина должна быть поставлена до 6 марта с предоставлением всех документов по поводу эффективности", - отметил глава Минздрава.

Степанов отметил, что "государство полностью защищено с точки зрения банковских гарантий".

Министр подчеркнул, что в настоящее время перечень производителей вакцин расширяется.

"Производители вакцин постоянно добавляются, сегодня это 3-4 производителя в мире, а завтра - 10", - рассазал глава Минздрава.

Степанов заверил, что украинцы могут доверять всем вакцинам, которые будут зарегистрированы в Украине.

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