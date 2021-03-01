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НАПК остановило госфинансирование "Слуги народа" из-за нарушений в отчетах

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НАПК остановило госфинансирование "Слуги народа" из-за нарушений в отчетах
Национальное агентство по предотвращению коррупции установило признаки нарушения порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в отчетах 11 политических партий. Среди них парламентская партия "Слуга народа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

НАПК выявило признаки уголовных нарушений в отчетах таких 3 политических партий: "Конгресс украинских националистов" - ст. 159-1, ст. 175 Уголовного кодекса Украины (УКУ), "Блок Вилкула" Украинская перспектива" - ст. 159-1 УК, "Слуга народа" - ст. 159-1, ч. 5 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 УК (в отчетах за два отчетных периода)", - говорится в сообщении.

Соответствующие материалы НАПК направит в Национальную полицию.

В связи с выявленными нарушениями приказом главы НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии "Слуга народа".

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  • Valery Greff
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  • Eutectic
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