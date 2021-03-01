НАПК остановило госфинансирование "Слуги народа" из-за нарушений в отчетах

Национальное агентство по предотвращению коррупции установило признаки нарушения порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в отчетах 11 политических партий. Среди них парламентская партия "Слуга народа".