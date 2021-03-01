Украинские платежные системы могут пострадать из-за рисковых операций, - Гаврилечко

Украинские платежные системы, которые не обращают внимания на рисковые операции со стороны неверифицированных пользователей, фактически становятся соучастниками их преступлений. Попустительство платежными системами в таких ситуациях должно выявляться регулятором - Национальным банком Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, комментируя сюжет канала ICTV "Сколько стоит заказать наркотики через телеграмм канал? Эксперимент "Чрезвычайных новостей"".

В сюжете говорится, что анонимные Telegram-каналы продают наркотики, используя для расчета электронные кошельки платежных систем типа GlobalMoney.

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Гаврилечко подчеркнул, что платежная система и обслуживающий ее банк должны отслеживать и блокировать рисковые операции.

"Безусловно, отслеживать операции, которые попадают под критерий рисковых, платежные системы обязаны. Вместе с банками, с которыми они работают (GlobalMoney работает с "Банком Альянс"). Но для урегулирования этого вопроса нужно вносить изменения в действующее законодательство. Здесь нужны комплексные меры, с разных сторон. С одной стороны, по линии Нацбанка, Минфина и Госфинмониторинга, с другой стороны - от участников рынка", - отметил экономист.

Он напомнил, что это не первый скандал, в который попадают украинские платежные системы из-за необязательной верификации электронных кошельков.

"Напомню, в декабре прошлого года Украинская ассоциация платежных систем (УАПС) выступила с заявлением, что если подозрения прокуратуры в отношении GlobalMoney подтвердятся, то Ассоциация исключит ее из своих рядов. Если будет понятно, что руководство компании этому способствовало. В данном случае, насколько я знаю, еще идет проверка их по линии Нацбанка. Давайте подождем результатов. Если платежная система не обращала внимания на рисковые операции, это будет выявлено", - убежден Гаврилечко.

Действительно, украинские платежные системы не впервые попадают в скандалы из-за сервиса электронных кошельков, а GlobalMoney в связи с этим даже фигурирует в ряде уголовных производств об уклонении от уплаты налогов.

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