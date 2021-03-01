Дело пропагандиста Шария: СБУ запросила международную правовую помощь для проведения следственных действий на территории других стран
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"В ходе досудебного расследования выявлен факт внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации "Партии Шария". Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 Уголовного кодекса Украины ( "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов"). Эти материалы также направлены в Киевскую городскую прокуратуру для дальнейшего правового реагирования", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 февраля СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
Позже СБУ объявила Шария в государственный розыск.