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Дело пропагандиста Шария: СБУ запросила международную правовую помощь для проведения следственных действий на территории других стран

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Дело пропагандиста Шария: СБУ запросила международную правовую помощь для проведения следственных действий на территории других стран
СБУ направила в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимых материалах для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу пропагандиста Анатолия Шария.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В ходе досудебного расследования выявлен факт внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации "Партии Шария". Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 Уголовного кодекса Украины ( "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов"). Эти материалы также направлены в Киевскую городскую прокуратуру для дальнейшего правового реагирования", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 февраля СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Позже СБУ объявила Шария в государственный розыск.

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Топ комментарии

  • Sergii Ustim
    Петушарий напрягся...
  • Харьков Сумской
    Рабиновича вяжите!
    Этот рецедивист карту Украины без Крыма постит.
    Это - посягательство на территориальную целостность.
    Статья: от 10 до 15-ти.
    Не зевайте, пока тот пост не удалил.
    https://www.facebook.com/vadim.rabinovich.39/posts/1687885048048185
  • Вла
    ніт, обов'язково обсеруться.
    Вони інакше не можуть.
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