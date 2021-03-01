Новости • Дело замглавы ОП Татарова

Зеленский сегодня фактически отмазал Татарова, - Шабунин

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Зеленский сегодня фактически отмазал Татарова, - Шабунин
Вместе с Зеленским за это трэш отвечает Ирина Венедиктова, которая незаконно забрала дело у НАБУ.

Об этом глава правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Знаете, как Зеленский отреагировал на субботние протесты? Сегодня фактически отмазал своего Татарова. По делу последнего остался один день на следствие: шлюхи в мантиях не продлили сроки. Напомню, что любимец Зеленского помог украсть 80 000 000 грн на жилье для нацгвардейцев. Стерненко, Антоненко и другие в тюрьме, а Татаров сидит в офисе Зеленского под столом Ермака. Какие же они в ОП нравственные ничтожества. Вместе с Зеленским за это трэш отвечает его Ирина Венедиктова, которая незаконно забрала дело у НАБУ. Ну значит маловаты были протесты. Ок, принято", - заявил Шабунин.

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Зеленский сегодня фактически отмазал Татарова, - Шабунин 01

Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

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Топ комментарии

  • 133133
    Шабунин, тема вины в этом Порошенко не полностью отображена
  • Ksenia VB
    Татаров допомагає Зелі барижити грошики.
  • Стрелок
    И вот, в сентябре девятнадцатого, после полугода такой жизни и охраны такого вот уровня, я выезжаю по делам.
    Самолет в десять вечера. Прилетаю. Ложусь спать.
    Жена и дочка по охраной, за забором, КПП, с автоматчиками, с альфачами. Все норм.
    В семь утра старая смена забирает дочь, везет в школу, потом меняется, в десять утра в Конча-Заспу прибывает новая смена.
    И вот в десять утра мне звонит жена.
    Приехала новая смена, стучит в дверь: «Ольга, вы только не волнуйтесь», а у самих глаза квадратные. Жена, естественно, за валидол.
    Дочка? Муж?
    Нет-нет, с ними все в порядке, просто с вас снимают охрану. Мы вас больше не можем охранять. Это нам сообщили вот сейчас, по дороге сюда. Такого не было никогда. Мы не знаем, что произошло. Извините, что так вышло. Сами в шоке.
    А сами - реально в шоке.
    Дочь в школе. Как её везти обратно - непонятно. Никаких пропусков у нас нет. Нас завозили и вывозили только в машине с номерами прикрытия. Если Ольга выйдет за КПП - её обратно уже не пустят.
    Ну, эта проблема разрешилась быстро. Через полчаса пришел комендант и попросил покинуть помещение. Охрана с вас снята, значит, предоставлять вам помещение мы больше не имеем права.
    Жена в полном шоке. Звонит следователю. Тот в таком же полном шоке. «Успокаивает» её - я считаю, что охрану не только нельзя снимать, а даже наоборот, после выборов опасность лишь усилилась.
    Я за тридевять земель, дочь одна в городе, наша машина в третьем охраняемом месте, нам её не разрешили привезти на территорию, собирайте чемоданы и выезжайте. Как, куда, на чем - это ваши проблемы.
    Нет, я не спорю, если вы пересмотрели концепцию, и решили, то охрана объекту больше не нужна - я ж не спорю. Вам виднее. Вы специалисты. Вам решать. Я, наоборот, только рад был бы вернуться к нормальной жизни в нормальных условиях. Но полгода до этого каждый раз к нам приходили и говорили - да, с приходом Баканова происходит пересмотр охраняемых объектов, да, сегодня в очередной раз обсуждали вас, нет, не волнуйтесь, по вам принято твердое решение оставить охрану. И так несколько месяцев.
    И тут, как только я оказался за пределами страны, в течение ночи (!) принимается полностью противоположное решение - моя семья не являются больше охраняемыми лицами, и они обязаны покинуть охраняемую территорию.
    То есть, это было не рациональное решение. Это было исключительно личностное решение. Давление ли, мелкая такая пакость за мои постики - не знаю, мне не интересно.
    Да, шутки до этого «Аркадий, мы сами не знаем, куда мы вас сегодня повезем - на эфир на АТР, или в Харьковскую область на границу на обмен в багажнике» до этого были, и они в какой-то момент уже стали надоедать. Но шутки шутками, а…
    В общем, жена включила режим «скандал он», сказала, что я сейчас соберу пресс-конференцию и полетят клочки по закоулочкам, и ей таки выписали какой-то там двухнедельный пропуск и разрешили остаться еще дней на десять. Но ни охраны, ни передвижения, ни пропуска на машину, ничего. Как ездить, как жить, черт знает. До города оттуда можно добраться только на «Богдане», а они все набиты битком и даже не останавливаются, в магазин теперь вообще только на такси, в школу хрен его знает как.
    И вот такое мелкое клевание мозгов продолжалось неделю. Я уже сейчас не помню всех деталей, но клевки на этом не закончились.
    В итоге я купил билет на обратный рейс, приехал, забрал семью, и мы уехали нахрен.
    Перед вылетом альфачи, отводя глаза, попросили меня подписать добровольный отказ от охраны - я подписал.
    Два раза мне намекать не надо. Я все понимаю сразу.
    Когда государственные институты начинают разваливаться и превращаться в какой-то мелокомстительный балаган, «Квартал 95» , ты писал про меня каку, теперь не писай в мой горшок - я это чувствую. Чуйка на такие дела у меня теперь очень хорошо развита.
    В аэропорту провожавшая меня смена - до границы меня все-таки довели - сказала следующее: «Правильно делаете, Аркадий. СБУ сейчас парализовано. Пришла новая метла, старые кадры метут, а тех, кого не зачистили, перестали работать. Почему? Потмоу что, чтобы вырастить оперативника, нужно пять-семь лет. Пока он обрастет информаторами, пока приживется на земле, установит связи… А теперь они не знают, за какой шаг их уберут со службы. Поэтому они теперь просто перестали делать что-то вообще».
    Выселение командира разведывательного управления министерства обороны (!) с охраняемой территории и лишение его всей охраны - то есть просто превращение носителя наиважнейших государственных секретов в мишень - какие бы он там будки КПП не перестраивал, «Вагнергейт» и заказ полковником СБУ полковнику СБУ генерала СБУ убеждают меня, что это была не гипербола.
    Оперативник, который вел мой кейс, кстати, снят с места и переведен куда-то в такие глухие дребеня, где только волки воют.
    Вот такие пироги.
    Аркадий Бабченко
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