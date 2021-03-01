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Посольство Швейцарии напомнило Украине, что заморозка активов Януковича и его окружения может длиться максимум 10 лет: уже прошли семь

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Посольство Швейцарии напомнило Украине, что заморозка активов Януковича и его окружения может длиться максимум 10 лет: уже прошли семь
Семь лет назад Федеральный совет Швейцарии принял решение о заморозке всех активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения в стране, напомнило посольство Швейцарии в Украины.

"Реализуя это мероприятие, правительство Швейцарии стремилось избежать риска присвоения украинских государственных средств. С тех пор швейцарские органы власти тесно сотрудничают с украинскими партнерами, чтобы завершить процесс возврата этих активов украинскому народу на основании судебных решений об их незаконном происхождении", - подчеркивается в сообщении в соцсети Twitter.

В посольстве также напомнили, что, согласно швейцарскому законодательству, максимальная продолжительность такой заморозки составляет 10 лет.

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Посольство Швейцарии напомнило Украине, что заморозка активов Януковича и его окружения может длиться максимум 10 лет: уже прошли семь 01

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Топ комментарии

  • Envoy
    Мне кажется , что овощу повезёт . Посольство Швейцарии напомнило Украине, что заморозка активов Януковича и его окружения может длиться максимум 10 лет: уже прошли семь - Цензор.НЕТ 312
  • Envoy
    Нам напоминают ... Стыдно .
  • Благо Вещатель
    Меня все ещё интересует, куда таки пропали папки с бумагами с пруда межигорского?
    Что же их пэтька так заныкал, что и не найти даже, почему?
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